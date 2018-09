Fuga di gas all’Archivio di Stato, due dipendenti gravissimi

Il volo di Pegaso, atterrato al parco del Prato. E poi le sirene di vigili del fuoco, polizia di Stato, polizia locale, carabinieri e ambulanze. Due dipendenti dell’Archivio di Stato di Arezzo sono gravissimi, presi in carico dai sanitari che stanno praticando loro il massaggio cardiaco. Hanno respirato un gas inerte, argon, ma la bassa concentrazione di ossigeno nelle boccate prese, potrebbe aver innescato il soffocamento. Una fuga di gas si è verificata infatti stamani all’Archivio di Stato di Arezzo, in via dei Commissari, nella parte alta di Corso Italia. L’allarme è stato dato da un terzo dipendente che ha visto due colleghi a terra. Il gas è uscito dopo una deflagrazione dall’impianto antincendio che sfrutta gas inerti. L’impianto sarebbe stato revisionato appena venti giorni fa.

… notizia in aggiornamento