Frontale sulla 73 vicino al ristorante la Giostra: due feriti e strada bloccata

Incidente frontale sulla statale 73 vicino al ristorante la Giostra, poco fuori Arezzo. Lo schianto si è verificato intorno alle 13. Sono rimaste ferite due persone, un 34enne di Sansepolcro e un 37enne di Perugia.

A causa del sinistro il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del km 148.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli: sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza

Entrambi i feriti sono stati soccorsi in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto due ambulanze, automedica e municipale.