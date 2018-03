Fredy Pacini: “38 furti subiti, vivo in negozio”. Le telecamere di Mattino 5 a Monte San Savino

Circa centoventimila euro di merce, tra biciclette da corsa, completi da ciclismo e pneumatici, sottratti nell’arco di meno quattro anni. E una decisione drastica dopo una raffica di assalti ladreschi: vivere nel negozio per paura dei malviventi.

E’ stata grande l’eco della storia di Fredy Pacini, commerciante di Monte San Savino che ha subito negli ultimi tempi 38 tra tentativi di furto e furti riusciti, portata alla luce due giorni fa.

E questa mattina l’esercente della Valdichiana è stato intervistato nell’ambito della trasmissione Mediaset Mattino 5, condotta da Federica Panicucci.

L’ultimo raid, andato a vuoto, risale a metà della scorsa settimana: si è verificato nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 marzo.

Stavolta è andata bene – aveva raccontato ad Arezzo Notizie – ma sono davvero esasperato. Vivo un incubo da quattro anni. Nel 2014 ho subito sette furti e ho deciso di traslocare. Ho una casa in paese, a Monte San Savino, dove vive il resto della mia famiglia. Ma io abito dentro al negozio, per il terrore dei ladri. La mia vita è stata stravolta: non esistono ferie, non ci sono vacanze. Ed è dura tanto per me, quanto per i miei familiari.

L’ultimo assalto dei banditi è stato respinto. Dopo che in quattro avevano rotto la vetrata del negozio, andata in frantumi per il colpo di una barra di ferro, il titolare è riuscito a mettere gli intrusi in fuga.

E’ un episodio in più che mi trasmette agitazione. Vivo costantemente in ansia.

