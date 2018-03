Frana lungo la ferrovia: circolazione a rilento. Continuano i lavori di ripristino

Sono in tutto sessanta i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici al lavoro nei pressi di Indicatore, sulla linea convenzionale Firenze – Arezzo – Chiusi, per ripristinare la massicciata danneggiata dalle infiltrazioni, causate dalle piogge che hanno interessato l’area.

Giornata davvero campale per i trasporti via ferro (e non) in transito lungo il territorio provinciale.

Dalle 4.30 di oggi la circolazione ferroviaria fra Ponticino e Arezzo è rallentata a causa proprio dell’evento che si è verificato durante le ore notturne.

Attualmente, così come fanno sapere da Trenitalia. “i regionali in viaggio registrano ritardi tra 10 e 20 minuti, alcuni sono stati sostituiti con autobus tra Ponticino e Arezzo. La ripresa della normale circolazione è prevista per la giornata di domani, martedì 13 marzo”.