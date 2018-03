Frana E45: area sotto sequestro. I residenti: “Vengano fatti carotaggi anche in altri punti”

A lambire quella costa di terra c’è una rete arancione. La stessa tipologia che in più di un’occasione viene usata per delimitare i cantieri che, ogni settimana, spuntano lungo quel serpente d’asfalto.

I sigilli nel tratto di E45 franato sono scattati ormai da oltre una settimana.

Sette giorni fa, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo ha disposto il sequestro dell’area per verificare le condizioni del manto stradale e comprendere come mai abbia ceduto.

Da quel giorno quei pochi metri di strada sono stati visitati da più di una persona. In ultimo anche i tecnici incaricati di eseguire i carotaggi e comprendere che cosa si cela sotto all’asfalto.

Una manovra che per il momento, almeno per quanto reso pubblico, è stata eseguita soltanto in questo tratto di strada. Quello franato.

“Ma abbiamo chiesto – fanno sapere alcuni residenti di Pieve Santo Stefano – che vengano effettuati controlli anche in altri punti della E45. Perché siamo certi che sotto a questo manto di asfalto si celino i veri problemi. Chi la percorre quotidianamente come noi lo sa. Vede i cantieri che vengono aperti e chiusi per il rifacimento del manto stradale. Non è possibile che l’asfalto nuovo in questi punti non riesca a durare neanche una settimana. Non possono essere solo le condizioni meteo a creare questi disastri. Chiediamo inoltre che vengano effettuati dei carotaggi anche sui viadotti e sui piloni che sono in stato di completo degrado”.

Nelle settimane passate sono stati presentati due esposti alla Procura di Arezzo e a quella di Forlì. Nella documentazione viene evidenziato come l’intera arteria del traffico sia pericolosa e rappresenti un vero e proprio rischio per l’incolumità pubblica di coloro che la percorrono.