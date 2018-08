Folgorato mentre lavora su un palo dell’alta tensione: grave 33enne

Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Monte San Savino. Erano le 16 circa quando a Le Vertighe un 33enne è stato folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla sostituzione di un palo nei pressi del santuario.

Soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, è stato portato in ambulanza a Siena in codice rosso. E’ sottoposto a massaggiatore cardiaco ed le sue condizioni risultano molto gravi.

Il 33enne non è aretino, risiede in provincia dell’Aquila, a Pescocostanzo.

Sul posto è accorso anche il Pisll e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l’uomo – che lavora per una azienda in appalto per Enel – insieme ad alcuni colleghi, stava sostituendo un palo della luce. Avevano tolto il vecchio palo e stavano spostando quello nuovo per posizionarlo, quando è stato toccato un cavo dell’alta tensione. Si è così generata una scarica elettrica che ha folgorato il giovane.