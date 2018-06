Incidente stradale a Lucignano poco dopo le 13 di oggi. Un’auto finisce fuori strada. Si tratta del secondo sinistro del genere della giornata. E’ stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso per soccorrere l’unico ferito del sinistro, che ha rimediato un serio trauma facciale.

LA DINAMICA

Si tratta di un uomo di 67 anni del posto che, dopo aver perso il controllo della sua vettura, è andato a finire fuori dalla carreggiata.

Sono stati immediatamente avvertiti i soccorsi, sul posto si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando aretino e le forze dell’ordine. E’ stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso.

IN VOLO VERSO FIRENZE

Il ferito, una volta uscito dalle lamiere, è stato caricato a bordo di un’ambulanza infermierizzata, poi è stato portato sul luogo dell’atterraggio di Pegaso ed è stato trasferito sul velivolo. L’elicottero si è poi alzato in cielo, alla volta dell’ospedale fiorentino di Careggi.

TRAUMA FACCIALE

Il 67enne è stato portato al Centro traumatologico ortopedico del capoluogo toscano in codice giallo, per un trauma facciale.

I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Lucignano.

GIORNATA DI INCIDENTI

Questa mattina prima delle 7 il 118 aretino era già dovuto intervenire per un paio di incidenti gravi. Il primo si è verificato in Casentino, in un bosco. Durante una camminata un uomo di 71 anni dell’Emilia Romagna si è staccato dal gruppo ed è stato ritrovato alla fine di un dirupo lungo la strada di Papiano non cosciente. L’elisoccorso Pegaso lo ha trasportato a Careggi in codice rosso per politrauma. L’altro è accaduto in strada, in Valdichiana, a Ossaia di Cortona. Un 28enne di Tuoro sul Trasimeno è rimasto ferito in un sinistro avvenuto lungo la regionale 71 alle 7,30.