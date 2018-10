Fine serata movimentato fuori da un locale, chiamata un’ambulanza per un’aggressione

Fine serata movimentato fuori da un locale aretino. Da registrare l’intervento del 118 nella zona industriale di Pratacci a causa di una presunta aggressione.

Fuori da un locale, un ragazzo sarebbe stato infatti colpito, riportando lesioni. Una ragazza – testimone di quanto successo – ha così allertato i sanitari per i soccorsi, ricostruendo l’accaduto. Ma quando l’ambulanza è arrivata in via Ferraris per curare il ferito, il ragazzo è stato caricato in automobile dagli amici e portato via.

Il 118 ha tuttavia avvisato del fatto la polizia.