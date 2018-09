Fiamme sul Monte Serra, vigili del fuoco aretini a protezione delle abitazioni: 500 sfollati

“I vigili del fuoco sono stati i nostri angeli. Era uno scenario apocalittico e per fortuna ci hanno portato qui, in salvo”. La testimonianza, raccolta dall’agenzia Ansa, della signora Paola è toccante. Come tanti altri, la donna ha trascorso la notte nel centro di accoglienza predisposto in una palestra a Calci a causa del terribile incendio che da questa notte sta mettendo in ginocchio Monte Serra, in provincia di Pisa. Centinaia gli sfollati: alle 10 di questa mattina si parlava di 500 persone e di 600 ettari di bosco andati in fumo. Non si registrano feriti né morti, ma la paura che le fiamme arrivino all’abitato è tanta.

A fronteggiare le fiamme ci sono anche i vigili del fuoco aretini. Sono partiti questa notte: 2 unità con un mezzo e a breve saranno raggiunti anche dall’elicottero Drago. I pompieri aretini si trovano in un centro abitato lambito dalle fiamme: angeli custodi di una serie di villette dove ci sono anche bombole di gpl.

Durante la giornata verrà dato loro il cambio da altri colleghi aretini.

L’incendio, come detto, è di vaste dimensioni, stando a quanto riportato dall’agenzia Ansa, “Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. La cittadinanza di Calci si è radunata nella zona del municipio. L’amministrazione in queste ore concitate sta riorganizzando i collegamenti bus con Pisa”.