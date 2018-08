Fiamme a La Panchera: 9000 metri quadrati di bosco in fiamme

9000 metri quadrati di bosco in fiamme.

E’ quanto successo questo pomeriggio a La Panchera, località alle porte di Arezzo.

I vigili del fuoco sono intervenuti per sedare le fiamme che stavano piano piano avanzando sulle colline del posto bruciando sterpaglie e vegetazione.

In tutto sono state due le squadre impegnate con 5 mezzi e 11 uomini.



L’incendio, divampato per ragioni ancora in fase di accertamento, è stato spento grazie anche al supporto dei volontari dell’antincendio boschivo della Regione Toscana e della Provincia. In volo anche gli elicotteri Drago e della regione.