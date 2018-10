Festa del Perdono, maxi sequestro di merce contraffatta: abiti, accessori e profumi

Capi di abbigliamento, scarpe, borse profumi: sono tantissimi i prodotti contraffatti sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con la Guardia di Finanza della Compagnia di San Giovanni Valdarno ed il Commissariato della Pubblica Sicurezza di Montevarchi, in occasione della Festa del Perdono a Montevarchi.

Sono stati numerosi i servizi di contrasto all’abusivismo ed alla vendita di merce contraffatta organizzati in occasione della manifestazione. Attività svolte in gran parte da agenti in abiti civili, in aggiunta a quelli già impiegati per la specifica esigenza di ordine pubblico nel corso della festa.

“Per specifica scelta operativa – spiegano i militari dell’Arma in una nota -, si è preferito agire a margine della fiera, se non proprio lungo le vie di arrivo degli abusivi, al fine di evitare qualsiasi situazione potenzialmente rischiose per l’ordine e la sicurezza”.

Al termine dell’evento erano 500 i pezzi, tra capi di abbigliamento e accessori come scarpe, borse e profumi recanti il marchio di grandi firme, ma in realtà “taroccati”, che sono stati sequestrati. Tutto il materiale contraffatto si trovava all’interno di grandi borsoni da viaggio che i venditori ambulanti, di origine africana, utilizzavano per il trasporto della merce stessa ed è stato regolarmente catalogato dai Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini.

L’efficace cooperazione tra le forze dell’ordine ha permesso di arginare considerevolmente il fenomeno dell’abusivismo durante questa edizione del “Perdono”.