Ferretti ad Arezzo, l’ex presidente in tribunale accusato di diffamazione. Prossima udienza il 4 febbraio

Mauro Ferretti è tornato ad Arezzo. L’ex presidente è stato chiamato a comparire davanti al giudice di pace per via della querela per diffamazione presentata nei suoi confronti dalla dirigente di palazzo Cavallo Anna Lisa Biagini.

I fatti risalgono al 2015. Ferretti in conferenza stampa si lamentò di alcune mail con le quale l’ufficio sport, diretto dalla dottoressa Biagini, intimava al club interventi sulla struttura dello stadio Comunale. Ferretti nell’occasione pronunciò la frase incriminata da cui è scaturita la querela.

In aula sono sfilati anche l’allora direttore generale Andrea Riccioli oltre all’allora assessore allo sport Francesco Romizi.

“E’ stato appurato che all’epoca dei fatti i rapporti tra Comune e US Arezzo fossero non proprio idilliaci” ha sottolienato Giovanni Levati, legale di Ferretti. Nello specifico la difesa davanti al giudice di pace ha fatto presente che nonostante una convenzione stipulata tra le parti, che prevedeva un contributo di 30mila euro in favore del Cavallino, questi soldi non arrivarono mai nelle casse amaranto.

Ferretti avrebbe poi rinunciato al contributo utilizzando risorse proprie per l’acquisto dei macchinari per la manutenzione del campo. La difesa inoltre ha poi sottolineato come l’allora presidente intervenne sulla struttura sempre con risorse proprie, e non del club, per alcuni interventi all’interno degli spogliatoi e non solo.

Prossimo appuntamento il 4 febbraio. Nell’occasione Ferretti rilascerà una dichiarazione in merito alla vicenda. Nello stesso giorno in aula sarà visionato il video della conferenza stampa incriminata.

Twitter @MatteoMarzotti