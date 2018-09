Falso allarme accoltellamento, un 29enne è rimasto ferito scappando dopo un controllo

Un falso allarme: non un’aggressione, né un accoltellamento. Una persona è rimasta ferita questa mattina durante la Festa del Perdono a Terranuova Bracciolini, ma per un incidente. Durante un controllo di routine da parte delle forze dell’ordine un ambulante senegalese di 29 anni si è ferito alla gola, dopo essere rimasto impigliato – probabilmente – nel fil di ferro di una recinzione. L’uomo, che secondo i carabinieri che hanno effettuato il blitz – stava scappando dalle forze dell’ordine perché sorpreso con merce esposta contraffatta, borse di note griffe. Il 29enne alla vista dei militari si sarebbe messo a correre, incappando nella disavventura. Ma non ci sarebbe alcuna aggressione a monte dell’infortunio. Tuttavia il 118 è intervenuto dopo essere stato allertato per un allarme “accoltellamento”, riferiscono dall’emergenza-urgenza aretina. In realtà, pare esserci stata una dinamica rocambolesca, ma nessuna violenza dietro al ferimento del 29enne. L’uomo è stato soccorso e suturato. Le sue condizioni sono buone.