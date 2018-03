Ex Etruria: 12 dipendenti assolti dall’accusa di truffa

Sono in tutto dodici i dipendenti della ex Etruria che sono stati scagionati dalle accuse di truffa.

A stabilirlo è stato il pool di magistrati, guidati dal procuratore Roberto Rossi che in queste ultime settimana ha avuto modo di accertare la posizione degli impiegati finiti alla sbarra per la questione riguardante la vendita delle obbligazioni subordinate azzerata dal salva-banche.

Secondo i magistrati infatti, l’operato dei 12 sarebbe stato corretto e non vi si ravvisano gli estremo per alcun tipo di reato.

Quello per truffa è uno dei filoni che anima le vicende giudiziarie riguardanti l’ex istituto di credito aretino e per il quale sono state presentate oltre 500 denunce da altrettanti obbligazionisti che sostengono di aver subito un raggiro nella vendita dei bond.