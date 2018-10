Etilometro e drug test al popolo della notte: ritirate 11 patenti. 24enne poco lucida inveisce contro i poliziotti

E’ stato un fine settimana di controlli nei luoghi frequentati dal popolo della notte quello della Polizia stradale ad Arezzo che ha messo in campo anche il medico della questura. 210 persone sono state sottoposte a etilometro nei pressi di un locale alla moda del centro, vicino alla stazione ferroviaria. Gli automobilisti sospetti sono stati condotti anche nell’ufficio mobile per l’esame con il drug-test. A 11 di loro è stata ritirata la patente perché avevano bevuto troppo. Una 27enne aretina, che non era molto lucida, ha iniziato anche ad inveire contro i poliziotti, criticando tutti quei controlli. Lei ha pure alluso a conoscenze particolari ma invano, i poliziotti abituati in quei frangenti a rimanere di ghiaccio, l’hanno rimandata a casa senza patente e con la multa da pagare.