Pauroso incidente nel tratto aretino dell’autostrada al km 348 all’altezza di Laterina. Una gomma di un’auto in corsa è esplosa. La macchina ha così sbandato urtando lateralmente un autotreno. Due uomini di 39 e 48 anni residenti ad Arezzo sono stati trasportati dall’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso. Lo spaventoso incidente poteva avere conseguenze ben più gravi, ma per fortuna le ferite non sono apparse gravi.