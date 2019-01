Esalazioni di monossido: 13 intossicati, anche 4 bambini e due gestanti

Intossicazione da monossido di carbonio a Terranuova Bracciolinii, all'interno di un'abitazione che si trova nell'area di Podere Rota. Erano le ore 19:28 quando il 118 ha risposto ad una chiamata: 13 persone si sono sentite male. Tra gli intossicati 4 bambini dai 2 ai 10 anni, 6 donne di cui due in gravidanza e 3 uomini. Le due gestanti sono state trasportate in camera iperbarica a Careggi in codice giallo, una famiglia (mamma, babbo e bambino) in cod giallo al pronto soccorso di Ponte a Niccheri e le altre persone in codice giallo in Valdarno.

Sul posto sono intervenute 8 ambulanze, una infermierizzata e un'auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione le esalazioni potrebbero essere state sprigionate da un fuoco acceso con della legna all'interno di un biddone. Accertamenti sono ancora in corso.