Eroina e cocaina, blitz in un bar a Saione: due arresti. Scoperte e sequestrate le dosi nascoste

Due le persone arrestate, entrambe di nazionalità tunisina, sorprese nei pressi di un bar con sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per la cessione. In attesa della convalida degli arresti, i poliziotti hanno sequestrato la droga rinvenuta per farla analizzare. Si tratta, verosimilmente, di eroina e cocaina

Redazione Arezzo Notizie