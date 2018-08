Entra nella sala slot e sferra un pugno alla donna che gli chiede i documenti: denunciato

E’ entrato in una sala slot e quando gli è stato chiesto di mostrare un documento di identità ha sferrato un pugno. E’ stato identificato e denunciato per lesioni un giovane rumeno che l’altra sera a Montevarchi si è reso protagonista del violento episodio.

Il giovane, pregiudicato e ben conosciuto dai militari valdarnesi, ha reagito violentemente alle richieste della donna che all’ingresso del locale svolgeva il controllo. Ha sferrato un pugno con forza, tanto che la donna si è dovuta recare in ospedale.

Il giovane, come detto è stato denunciato. Per la donna una prognosi di 5 giorni.