Ennesimo assalto da Fredy Pacini Gomme, il titolare: “Dormo nel negozio da 4 anni. E’ un incubo”

“Ho subito 38 tra furti e tentativi di furto negli ultimi tempi, sono davvero al limite”. Da quattro anni Fredy Pacini, titolare dell’omonima rivendita di gomme e di un negozio di biciclette a Monte San Savino, dorme all’interno del suo capannone. La notte tra mercoledì e giovedì ha subito l’ennesima effrazione, anche se il colpo è andato a vuoto. Perché è stato svegliato dal rumore del vetro che si rompeva, è sceso dalla sua branda ed è andato a controllare nel retro della struttura: così ha visto quattro banditi e li ha messi in fuga.

Stavolta è andata bene – racconta – ma sono davvero esasperato. Vivo un incubo da quattro anni. Nel 2014 ho subito sette furti e ho deciso di traslocare. Ho una casa in paese, a Monte San Savino, dove vive il resto della mia famiglia. Ma io vivo praticamente dentro al negozio, per il terrore dei ladri. La mia vita è stata stravolta: non esistono ferie, non ci sono vacanze. Ed è dura tanto per me, quanto per i miei familiari.