Elezioni rinviate a Laterina Pergine Valdarno. Neri e Bellezza convocati in Comune e Prefettura

Non si terranno domenica le elezioni amministrative nel comune unico di Laterina Pergine Valdarno. Una legge lo decide e vista la situazione è assolutamente giusto così. La comunità tutta è in lutto, sconvolta per la morte di Giovanni Lari, candidato a sindaco della lista Sinistra per Laterina Pergine Valdarno.

Sospese immediatamente le campagne elettorali degli altri due candidati a sindaco, Simona Neri e Stefano Bellezza.

“Esprimo personalmente ed a nome di tutti i candidati della lista Uniti per Laterina Pergine, le più sincere condoglianze alla famiglia Lari per la scomparsa del caro Giovanni – ha dichiarato Simona Neri – Ci uniamo al cordoglio degli amici e dei sostenitori. In segno di massimo rispetto sospenderemo gli eventi di campagna elettorale previsti, rimettendoci alla decisione di Prefettura e Ministero per la riconvocazione delle prossime elezioni amministrative.”

Sconvolto e travolto dagli eventi anche Stefano Bellezza:

“Ho fermato tutto appena l’ho saputo, ho perso un amico, sono appena stato a casa sua. siamo stati buoni amici anche se politicamente diversi, ero all’opposizione quando lui era in maggioranza. Adesso siamo stati convocati in Comune e in Prefettura perché dovranno stabilire una nuova data delle elezioni.”

Nuova data che riapre la possibilità di nuove liste e modifiche a quelle esistenti. Oggi però per tutti è il giorno del dolore profondo e del ricordo.