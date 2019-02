E45, tir tentano di passare: bloccati dalla stradale. L'arrivo di Toninelli sul Puleto

Giornata di controlli da parte delle pattuglie della stradale sulla E45. Dopo la riapertura parziale al traffico leggero al di sotto di 3,5 tonnellate, i posti di blocco sono mirati a scongiurare il passaggio dei tir, che potrebbero pensare di avventurarsi per accorciare il tragitto mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri mezzi in transito, visto che la Procura ha riaperto in maniera parziale dopo le relazioni dei tecnici di Anas e dopo le prescrizioni da rispettare.

Alcuni mezzi pesanti, anche con targa straniera, sono stati avvistati nella zona. E per questo dai membri del gruppo Vergoogna E45 sono partite le segnalazioni alla Procura.

I controlli ci sono stati nell'arco di tutta la giornata da parte della stradale di Città di Castello, competente per la parte umbra e toscana fino a Pieve Santo Stefano e di quella di Bagno di Romagna per la parte romagnola. Controlli che sono serviti a fermare alcuni tir che hanno provato a passare dalla E45, ma sono stati tutti sistematicamente rimandati indietro dagli agenti, come mostra la foto di copertina.

Tra qualche ora invece, proprio all'uscita di Valsavignone arriverà il Ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e ci saranno cittadini e istituzioni (i sindaci dei comuni interessati) ad incontrarlo per cercare risposte ai gravi problemi dell'arteria e della vallata, dovuti anche alla mancanza di una seria viabilità alternativa per la chisura della ex Tiberina 3 bis.

L'arrivo del Ministro è previsto per le 11:30 all'uscita di Valsavignone, da lì poi si sposterà sul Puleto per osservare da vicino il viadotto che è stato oggetto di sequestro da parte della Procura di Arezzo. Sul posto è in programma anche con l'Anas ed in particolare con dall'ad Massimo Simonini e gli ingegneri Raffaele Celia, Antonio Scalamandrè, Claudio De Lorenzo, Mario Liberatore e Domenico Cimino.

Con il ministro Toninelli ci saranno altri esponenti del Movimento Cinque Stelle, la deputata aretina Chiara Gagnarli, e il deputato Carlo De Girolamo, oltre a due consiglieri regionali umbri Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati.