"E45, serve una commissione parlamentare d'inchiesta", via alla raccolta firme

"Come è stato possibile arrivare a questo punto? Adesso sulla E45 serve una commissione d'inchiesta parlamentare". A chiedere a gran voce che sulla vicenda della chiusura della E45 sia fatta chiarezza è il gruppo Facebook E45 punto 2.

"La chiusura della E45 dovuta alle precarie e disastrose condizioni in cui versa il viadotto Puleto e l’impossibilità di utilizzare la viabilità alternativa costituita dalla vecchia ss Tiberina 3bis a causa dell’illecito declassamento della stessa e del suo strano passaggio da Anas al comune di Pieve Santo Stefano, sono solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso", spiegano gli esponenti del gruppo. Tra loro anche il consigliere comunale di Citerna Gianluca Cirignoni: "In poco più di 15 chilometri di quattro corsie abbiamo la piazzola dei veleni sequestrata e mai sistemata, una seconda piazzola in carreggiata sud posta sotto sequestro, ponti disastrati e pericolanti, l’unica strada alternativa chiusa e abbandonata, buche assassine e asfalti perennemente deteriorati, uno spettacolo indegno di un paese civile. Per questi motivi chiediamo che venga istituita al più presto una commissione parlamentare di indagine che porti alla luce tutto il marcio che si annida nel tratto toscano della superstrada più lunga d’Italia ed inoltre chiediamo un intervento della commissione parlamentare antimafia. Auspichiamo che le forze politiche tramite gli eletti in parlamento si facciano promotori di questa richiesta e informiamo che inizieremo una raccolta firme tra i cittadini a questo fine. Ribadiamo, con la speranza di essere ascoltati, che per la superstrada e45 si deve cambiare il modello di gestione adottando quello utilizzato per la sgc FI/PI/LI che ha tolto dalle mani di anas la strada per consegnarla ad un consorzio formato in quel caso da regione Toscana e province migliorando sensibilmente le condizioni della strada e lasciandola ai cittadini pubblica, gratuita e più sicura.