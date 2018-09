E’ scomparsa Inge Feltrinelli, regina dell’editoria. Profondo il legame con Cortona, di cui era cittadina onoraria

E’ scomparsa Inge Schönthal Feltrinelli, fotografa e regina dell’editoria. Sposò Giangiacomo Feltrinelli. Ha ritratto personaggi come Greta Garbo, John Kennedy, Ernest Hemingway, Pablo Picasso e Marc Chagall. Profondo il legame con Cortona, di cui era cittadina onoraria. E’ stata promotrice, con il Gruppo editoriale Feltrinelli, del Cortona Mix Festival.

E’ stata una delle donne più importanti del Novecento – commenta il sindaco di Cortona Francesca Basanieri. La sua forza, la sua cultura, la sua determinazione hanno aiutato tutte le donne del mondo nella lotta per l’emancipazione e la conquista del proprio ruolo nella società. E’ una notizia che ci rattrista profondamente. Inge per Cortona è stata una amica carissima, una persona a cui tutti noi dobbiamo molto e che abbiamo ammirato ed amato. La sua forza, la sua cultura, la sua determinazione hanno aiutato tutte le donne del mondo nella lotta per l’emancipazione e la conquista del proprio ruolo nella società. In questi anni ho avuto modo di conoscerla ed incontrala più volte e di ammirarne la forza e soprattutto di sentire direttamente dalle sue parole l’affetto per Cortona. Nel 2016 ho celebrato la cerimonia che ha fatto di Inge Feltrinelli una cittadina onoraria di Cortona, sigillo a una amicizia vera e profonda con la città di Cortona da più di 30 anni. Tanti sindaci ed amministrazioni si sono succedute alla guida della città ma Inge Feltrinelli è rimasta sempre al nostro fianco con un amore sincero per Cortona e la sua gente. Il rapporto tra Cortona e il Gruppo Feltrinelli affonda le radici in oltre 30 anni di storia.

Fin dai primi anni ottanta, infatti, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ha fatto di Cortona la sua unica sede staccata (in Palazzo Casali presso la Biblioteca Comunale), il cuore resta a Milano.

La Biblioteca di Cortona possiede l’unica collezione al mondo di tutti i testi pubblicati dalla casa editrice Feltrinelli.

A partire dagli anni Ottanta Cortona ha ospitato i famosi “Colloqui Internazionali” della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli che hanno portato a Cortona grandi nomi della cultura, della politica, dell’economia e del pensiero internazionale (Francois Mitterand, Amartya Sen, Alexander Dubček, Alain Tourain, Antonio Cassese, etc).

Negli anni duemila il rapporto con Feltrinelli è continuato e si è cementato con il conferimento alla stessa Inge Feltrinelli nel 2008 del Premio Cortonantiquaria e proprio in quella edizione la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli realizzò una mostra unica facendo uscire dal proprio archivio libri rarissimi esposti per la prima volta.

Cortona in quegli anni ha anche avuto l’onore di ospitare in anteprima assoluta la bella mostra fotografica della stessa Inge Feltrinelli. Questo a dimostrazione del grande affetto che Inge Feltrinelli ha sempre avuto per la città di Cortona.

Dal 2012, poi, il Gruppo Feltrinelli, grazie a Lei ed al figlio Carlo, ha deciso di rafforzare ulteriormente il rapporto con Cortona, decidendo di dare vita al Cortona Mix Festival, del quale la stessa Casa editrice è membro fondatore.