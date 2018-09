Due arresti, cinque denunce e 60 acquirenti identificati: stroncata rete di spaccio a Levane

Cinque persone sono state identificate e denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre due sono finite in manette ed una terza è latitante.

Il bilancio è quello dell’ultima attività di indagine condotta dai carabinieri della stazione di Levane (Montevarchi) che, dallo scorso novembre, sono riusciti a ricostruire ed incastrare i protagonisti di una fitta rete di compravendita di droga sul territorio.

Lo spunto per l’avvio delle indagini è arrivato durante un’altra operazione, condotta sempre dai militari levanesi, e che aveva portato all’arresto di un antiquario ed al recupero di tre quadri rubati di ingente valore.

Dopo lunghi mesi di osservazione, controllo e pedinamento, i carabinieri della stazione di Levane sono riusciti non solo ad identificare 60 acquirenti di cocaina, eroina ed hashish ma anche e soprattutto a risalire all’identità dei pusher. Così in manette sono finiti un cittadino tunisino e un albanese ritenuti i principali attori dell’attività.

Denunciati invece una donna residente in Umbria, un montevarchino e tre nord africani. Per questi ultimi sono emersi collegamenti ed attività di collaborazione con gli spacciatori arrestati.

Al momento, una terza persona risulta ricercata dai militari di Levane.