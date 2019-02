"Droga del combattente in un'abitazione di Montevarchi", la squadra mobile di Firenze sequestra 600 pillole

Centinaia di pasticche di un oppioide sintetito prodotto in Nigeria sono state sequestrate lunedì in una abitazione di Montevarchi. Il farmaco, ormai conosciuto come "droga del combattente" o "droga dell'Isis", è stato rinvenuto in seguito ad una perquisizione. Il suo uso, hanno spiegato gli investigatori fiorentino, "è stato più volte accertato negli scenari di guerra mediorientali, impiegato per le sue proprietà di eccitante e per la capacità di alleviare ansia".

L'intera abitazione è stata perquisita: era in uso ad un uomo nigeriano sul quale gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti.