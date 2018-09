Dramma tra i filari: 68enne muore mentre vendemmia

Ancora un morto durante il lavoro. Dopo la tragedia di questa mattina, un altro dramma. Questa volta è avvenuto ad Ambra, nel comune di Bucine. Erano le 15.30 circa quando un uomo è morto mentre stava vendemmiando. Si tratta di un 68enne di Arezzo. Il decesso, stando a quanto emerso in queste ore, sarebbe da attribuire ad un malore.

Sul posto è intervenuto il Pisll della Asl Toscana Sud Est: la morte però non si configura come incidente sul lavoro ma come “morte in occasione di lavoro”. Adesso sarà la procura a decidere se e come procedere.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri. L’uomo è stato sottoposto a massaggio cardiaco e defibrillato due volte, ma non c’è stato niente da fare.