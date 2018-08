Doppio incidente con moto coinvolte, sul raccordo e in via Galvani. In due finiscono all’ospedale

Mattina funestata dagli incidenti sulle due ruote ad Arezzo. Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 54 anni e un uomo di 63. Il primo sinistro si è verificato poco prima delle 9 in via Galvani, si è trattato di uno scontro tra una moto e un’automobile. Un 54enne ha riportato le conseguenze più serie, è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Ha riportato traumi agli arti. Il secondo incidente è avvenuto a distanza di pochi minuti, intorno alle 9,15, lungo il raccordo Arezzo-Battifolle. Un motorino ha fatto tutto da solo, l’uomo alla guida è finito a terra rimediando un trauma cranico. Gli operatori dell’emergenza urgenza aretina lo hanno soccorso e lo hanno trasferito al pronto soccorso di Arezzo, anche lui in codice giallo.