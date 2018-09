Donna scippata in via Veneto. Un passante assiste alla scena e atterra il malvivente

Una pizza in compagnia di una coppia di amici, poi una passeggiata prima di andare a dormire. Sarebbe stato un sabato sera come tanti per una signora aretina di 62 anni, se non fosse che all’improvviso, in via Vittorio Veneto, è stata aggredita alle spalle, spintonata a terra e scippata della borsa con dentro il portafogli e gli oggetti personali. Erano passate da poco le 22 e la paura ha preso il sopravvento.

Lo scippatore, spalleggiato da un paio di complici, ha attraversato di corsa la strada ed è stato un errore. Sul marciapiede opposto un uomo, che era in compagnia della moglie e che aveva assistito alla scena, gli si è gettato addosso. Un gesto di coraggio che gli è costato sei punti di sutura all’arcata sopracciliare: i due sono rovinati sull’asfalto e poi il malvivente è sgattaiolato via. Senza la borsa però, perduta nel corpo a corpo e riconsegnata alla proprietaria.

La donna è stata costretta a recarsi al pronto soccorso, dove per fortuna le sono state diagnosticate soltanto escoriazioni al volto, lividi e contusioni oltre a uno stato di forte shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che adesso dovranno risalire all’identità dell’aggressore e dei suoi spalleggiatori, tre uomini bianchi, un paio dei quali con accento aretino.

Si tratta dell’ennesimo episodio di cronaca in una zona tormentata della città. Nella notte il 118 è dovuto intervenire a Campo di Marte per soccorrere un 37enne valdarnese in overdose. L’uomo è stato portato in ospedale in codice verde dopo essere stato trattato sul posto.