Nelle ultime ore in provincia è caduto oltre mezzo metro di neve. Le aree più interessate soprattutto nella giornata di ieri sono nel territorio di Badia Tedalda (Arezzo) in Alta Val Marecchia, dove il sindaco Alberto Santucci, presidente dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, ha chiesto alla provincia l’invio della turbina in previsione dell’arrivo di un forte peggioramento meteo previsto per domenica.

Un pesante strato di neve si è riversato anche sulla E45 dove ieri non si sono verificati particolari problemi e la superstrada è rimasta regolarmente aperta al traffico. Precipitazione nevose anche in Casentino sopra i 600 metri. In entrambi i casi sono in azione mezzi spargisale e spalaneve.

Nel frattempo anche Arezzo si prepara a una nevicata. Il Comune ha già messo a punto un piano “antineve”, pronto a scattare.

“Dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domenica, 25 febbraio- scrive l’Amministrazione in una nota – sono previste diffuse sporadiche nevicate deboli a tutte le quote con accumuli, anche a valle, entro i 5 centimetri e medie intorno ai 2 centimetri. Dalle 18 di domenica fino alle 24 di lunedì 26 febbraio si registrerà un brusco calo delle temperature con gelate a tutte le quote. Si prevedono anche venti con raffiche fino all’intensità di burrasca. Si potrebbero quindi registrare diffusi disagi alla circolazione su tutta la rete viaria comunale per le gelate. I venti potranno causare, con le raffiche più forti, la caduta di rami e alberi, nonché danni a coperture e cartelli stradali. Il personale dell’ufficio manutenzione è già allertato per far fronte a qualsiasi emergenza ed è stato attivato il piano comunale antineve. L’amministrazione raccomanda ai cittadini la massima prudenza”.

“Avremo isoterme idonee alla neve specie dal primo pomeriggio – si legge nel sito Arezzo Meteo.com – .Con queste premesse tutto quello che cadrà dal cielo dovrebbe essere neve. Ovviamente le zone che dovrebbero vedere maggiori nevicate sono sempre le solite con questo tipo di circolazione ovvero quelle Appenniniche, Casentino, Valtiberina e Valcerfone ma ci sono probabilità di vedere dei modesti accumuli anche in città. Freddo intenso confermato fino a mercoledì”.

Per la Regione Toscana il meteo per domani sarà da codice giallo, ovvero “Neve poco abbondante e\o locale formazione di ghiaccio. Fenomeni occasionalmente e localmente pericolosi, che però non dovrebbero comportare danni e disagi diffusi”. Sarà necessario vigilare, ma è troppo presto parlare di una importante allerta.