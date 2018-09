Dissesto di Castiglion Fiorentino, falsa partenza del processo d’Appello: tutto rinviato a dicembre per una notifica

Falsa partenza per il processo d’Appello per il dissesto del Comune di Castiglion Fiorentino. L’udienza fissata per questa mattina presso la corte di Firenze è slittata all’11 dicembre a causa di una mancata notifica ad uno degli imputati.

Nulla di fatto dunque per questo procedimento che ha preso il via dopo l’assoluzione nello scorso novembre dell’ex sindaco del comune della Valdichiana, Paolo Brandi, l’ex assessore Enrico Cesarini e due ex funzionari del Comune. La procura di Arezzo aveva infatti impugnbato la sentenza e presentato un ricorso, ma per vedere dibattuta la vicenda in secondo grado di giudizio adesso sarà necessario attendere ancora due mesi.

La vicenda