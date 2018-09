Ieri mattina, i carabinieri della Stazione di Arezzo hanno arrestato un 27enne albanese con precedenti di polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze. Il giovane, condannato per reati in materia di stupefacenti commessi ad Arezzo nel 2016, dovrà espiare una pena di 4 anni, 2 mesi e 7 giorni di reclusione e pagare una multa di 18mila euro. Dopo l’arresto è stato condotto alla Casa Circondariale di Arezzo.