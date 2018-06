Devastarono l’asilo di Camucia, ragazzini sorpresi a rubare in un appartamento

Avevano devastato l’asilo di Camucia. Pochi giorni dopo alcuni di loro sono stati colti in flagrante mentre stavano tentando di rubare all’interno di un appartamento. Sono di nuovo finiti nei guai alcuni ragazzini – di 11 e 12 anni – della Valdichiana, e questa volta dopo la denuncia è attesa una decisione del tribunale di Firenze in merito a possibili “misure di sicurezza”. Essendo minori, i provvedimenti potrebbero essere di vario tipo: dal riformatorio minorile, al semplice obbligo di non frequentare determinati luoghi o di non uscire di casa in determinati orari.

La vicenda dell’asilo invece risale al 25 aprile scorso.