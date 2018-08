Danno d’immagine al Comune di Arezzo. La Corte dei Conti stabilisce le sanzioni per gli ex “moschettieri del mattone”

E’ stata la Corte dei Conti a stabilire la sentenza definitiva nei confronti dei tre “moschettieri del mattone” che in tutto dovranno corrispondere una sanzione di 200mila euro.

Così l’ultimo capitolo della vicenda giurico-politica che nel 2005 accese i riflettori della cronaca locale sui consiglieri della Cat aretina dando vita a quella che è passata alla storia come Variantopoli.

Pietro Alberti, Alessandro Cipolleschi e Andrea Banchetti vennero accusati di concedere favori in cambio di tangenti ed altre agevolazioni da parte di terzi.

Oggi, a distanza di 13 anni da quel momento, ecco che è la Corte dei Conti a definire in quale forma i tre dovranno risarcire al danno arrecato al Comune di Arezzo. Come viene sottolineato nella sentenza il danno arrecato dai tre è d’immagine e non materiale poiché non vi furono disservizi di sorta in seguito alle loro condotte.

In tutto la cifra stabilita per il risarcimento è di 200mila euro (in un primo momento avrebbe dovuto essere 435mila). Alberti dovrà corrisponderne 100mila, 60mila Cipolleschi e 40mila Banchetti.

Questo capito della storia recente aretina, come noto, portò alla caduta dell’allora amministrazione comunale guidata da Luigi Lucherini (centrodestra).