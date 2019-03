Giudice li nomina custodi di una casa pignorata e loro rubano tutto: mobili, impianto di depurazione e telecamere

Una coppia è stata denunciata per furto perché ha svuotato un appartamento che le era stato affidato in custodia a seguito di un pignoramento.

I due sono stati denunciati dai carabinieri nei giorni scorsi: sono stati i militari della stazione di Montevarchi a sorprendere i conviventi, entrambi italiani e residenti in provincia di Arezzo, per aver portato via numerosi beni all'interno della struttura.

I due, un uomo (pregiudicato) e una donna, erano stato nominati custodi dal giudice di un immobile in fase di pignoramento. Dopo aver avuto la casa a loro disposizione per qualche tempo, l'hanno infine consegnata alla persona avente diritto.

Ma al momento del passaggio di consegne qualcosa non tornava: i due - secondo le forze dell'ordine - avevano infatti rubato buona parte della mobilia, il costoso impianto di videosorveglianza, oltre a quelli di depurazione ed aspirazione dell’aria. Arrecando ai nuovi inquilini un danno superiore ai 36mila euro.

