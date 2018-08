Cucina con forno e fornelli abbandonata in zona Villa Severi

Un’altra segnalazione di inciviltà ad Arezzo, questa volta in via Monsignore Mignone nella zona di Villa Severi. Una cucina – con fornelli e forno – è stato abbandonato accanto ai secchioni dell’immondizia. La foto si riferisce alla situazione di questa mattina ed è stata pubblicata sul gruppo facebook Sei di Arezzo se… per denunciare l’episodio. L’autrice del post informa inoltre che nella stessa zona, ieri mattina, era stata lasciata anche una lavatrice. Un nuovo episodio di degrado ma, in futuro, queste situazioni potranno essere ovviate, vista la funzione di deterrente esercitata dalle telecamere di videosorveglianza, laddove sono state installate. Alcune multe sono state già elevate.