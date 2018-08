Crollo a Genova, i giorni di Francesca e Allyson tra le macerie: “Resteremo fino a sabato, ci sono ancora dispersi”

Resteranno a Genova, scavando tra le macerie, fino a domani. Francesca Pagliai e Allyson, l’unità cinofila dei vigili del fuoco di Arezzo, sta continuando a dare il suo contributo nel luogo del disastro. Fino a ieri cercando i dispersi, adesso vigilando sui soccorritori: in caso di ulteriori crolli sono pronte a salvare chi rimane sotto alle macerie operando nella zona.

“Sono state giornate intense – racconta Francesca – giornate nelle quale Allyson si è dedicata anima e corpo alla ricerca dei dispersi. Per lei è come se fosse un gioco, asseconda il suo istinto. Noi sappiamo invece quanto questa sua attività sia importante, e vederla sempre pronta ci conforta molto”.

Nell’area del disastro dal 14 agosto hanno lavorato su turni 32 unità cinofile. Quella aretina ha lavorato in coppia con quella del comando di Prato, composta dal vigile Luca Martino e dal cane Foglia.

“Ci sono stati momenti veramente duri – racconta Francesca – porterò sempre nel cuore l’immagine di una mamma che non si è mai allontanata dall’area del disastro: suo figlio curava un’isola ecologica che era sotto al pilone crollato. Al momento della tragedia il ragazzo era lì. Dal 14 agosto, la madre attende poco distante. Spera. Ma non sono molte le probabilità di trovare persone vive. Al momento (le 19 del 16 agosto ndr) all’appello mancano 4 dispersi. E noi resteremo fin quando non saranno estratti tutti i corpi da là sotto”.

Ieri sul posto era arrivata anche una ruspa “speciale”, di un’azienda privata: “Ha una pinza che stritola i pezzi di asfalto e cemento – spiega Francesca – in modo da togliere prima le macerie”.

Lei e Allyson restano lì: angeli custodi, stavolta, degli stessi soccorritori.