Enormi disagi in A1 questa mattina per una frana in una montagna nel comune di Incisa che ha portato detriti sulla carreggiata dell’autosole. Si sono registrati fino a 15 chilometri di coda. Di seguito gli aggiornamenti viabilità di Autostrade.

Aggiornamento delle 9,36

Autostrade per l’Italia comunica che intorno alle 7 di questa mattina si è verificata la caduta di alcuni detriti dalle pendici sovrastanti l’imbocco della galleria Bruscheto, nel tratto della A1 compreso tra Valdarno e Firenze sud, all’altezza del km 319.

Per consentire la pulizia del piano viabile, per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza é stato necessario chiudere una corsia, per cui il traffico scorre attualmente su una sola corsia e si sono formati 10 km di coda. Un serpentone che secondo l’ultimo aggiornamento da parte della Polizia Stradale, starebbe aumentando.

Per le lunghe percorrenze verso Firenze si consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326, in direzione Siena, per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Valdarno per poi prendere la SR69 e la SP1 per poi rientrare a Firenze sud.

Aggiornamento delle 11,05

Restano forti disagi sull’A1 tra Valdarno e Firenze sud per la presenza di un restringimento in corrispondenza dell’imbocco della galleria Bruscheto, nei pressi di Incisa, dove intorno alle ore 7 di questa mattina si era verificata la caduta sull’autostrada di alcuni detriti provenienti dalla pendice sovrastante.

In tale zona, a causa delle incessanti precipitazioni degli ultimi giorni, si sono verificate erosioni del terreno di superficie e il distacco di materiale anche di importanti dimensioni che è stato tuttavia trattenuto dal sistema paramassi installato da Aspi sopra la volta della galleria.

Solo piccole porzioni di materiale hanno superato le reti finendo sulla corsia di destra della carreggiata nord e coinvolgendo – senza conseguenze – alcuni veicoli.

Nel tamponamento che si è verificato a seguito di tale caduta il conducente di un mezzo pesante è rimasto lievemente ferito.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre e i tecnici di Aspi che stanno procedendo allo svuotamento del sistema paramassi e ad una integrazione delle reti nei punti più sollecitati.

La carreggiata nord, già completamente libera, potrà essere completamente riaperta, per ragioni di cautela, solo al termine delle predette operazioni.

Nel frattempo è in via di completamento l’installazione di uno scambio di carreggiata che consentirà entro le ore 11 di disporre di una seconda corsia in direzione Firenze.

Al momento tra Valdarno e Firenze sono presenti 15 km di coda.

A chi è diretto a nord lungo la A1 si consiglia pertanto:

– per le lunghe percorrenze: di uscire a Valdichiana, prendere raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena per poi rientrare in A01 a Firenze Impruneta;

– per le brevi percorrenze: di uscire a Valdarno per poi prendere la SR69 e la SP1 per poi rientrare a Firenze sud.