Crolla un albero in via Tiziano e distrugge due balconi di un palazzo

Caos in via Tiziano ad Arezzo per la caduta di una pianta ad alto fusto: il tronco si è abbattuto contro la facciata di un palazzo distruggendo due balconi in cemento armato.

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti con due mezzi e sei unità per mettere in sicurezza le terrazze danneggiate.

La pianta, un grosso cedro del Libano, posta all’interno di un’area verde privata, era oggetto di un taglio da parte di una ditta di manutenzione. Durante l’operazione qualcosa è andato storto e il fusto è crollato contro il palazzo.