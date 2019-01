Crolla di nuovo cartello stradale che colpì una bambina vicino alla scuola. "Non è stato messo in sicurezza"

Un cartello caduto per strada, su di un marciapiede nei pressi di una scuola elementare. Una fatalità che ha lasciato di stucco i passanti. Non solo perché qualcuno ha rischiato di farsi male, ma soprattutto perché poco più di un anno fa in un episodio dello stesso genere una bambina era rimasta ferita. E paradossalmente è stato proprio il padre della bambina a scattare l'immagine e a segnalarla al proprio legale.

Il cartello si trova all'incrocio tra via Certomondo e via Buonconte da Montefeltro, poco lontana dalla scuola Leonardo Bruni. L'incidente alla bimba accadde proprio lì, il 27 ottobre. La piccola, che all'epoca aveva 8 anni, era appena uscita da scuola: erano le 13,30 e stava camminando con la mamma sul marciapiede quando il palo con affisso il segnale cadde e la colpì in testa. Subito furono allertati i sanitari del 118 e i vigili urbani.

Nei giorni scorsi il nuovo episodio e lo stupore del babbo della piccola: "Per lo meno - spiega il legale - si aspettava che quel cartello fosse messo in sicurezza".