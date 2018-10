Crac Banca Etruria, oggi le richieste della Procura per Bronchi, Fronasari, Berni e Soldini

E’ il giorno della requisitoria del Pm. Il giorno in cui la Procura di Arezzo farà le sue richieste in merito ai procedimenti con rito abbreviato per quattro imputati eccellenti: Bronchi, Fornasari, Berni e Soldini, i quattro che hanno chiesto di percorrere questa strada.

In tutto sono 27 gli imputati, persone che rivestivano ruoli da ex consiglieri ed ex dirigenti dell’istituto di credito. Sul rinvio a giudizio e sulla sentenza del rito abbreviato, il giudice Giampiero Borraccia dovrebbe pronunciarsi contemporaneamente.

Con l’appuntamento odierno si avvicina alla conclusione una udienza preliminare lunghissima, nella quale sono stati riuniti 4 filoni d’inchiesta: quello per bancarotta, quello per bancarotta bis, la vicenda legata alla liquidazione dell’ex dg Bronchi e quella relativa alle responsabilità dei sindaci revisori.