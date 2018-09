Una donna è precipitata questa mattina da un muraglione a Cortona. L’episodio è avvenuto in via Severini, alle 11,51. La donna. una 66enne del posto, è caduta per circa 5 metri.

Soccorsa da ambulanza, automedica e Pegaso, non era cosciente. Sarà trasferita a Siena in codice rosso per grave trauma cranico e frattura femore sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO