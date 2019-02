Il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa di Lore Scortecci

La Confcommercio si stringe intorno alla famiglia del suo past president Franco Scortecci per la scomparsa della cara mamma.

“La signora Lore rappresenta un raro esempio di positività allo stato puro, una persona di straordinaria dolcezza nella quale l’amore per i figli, la famiglia e la vita in generale prevaleva sui tanti altri aspetti positivi”, ricorda il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. “Una perdita incolmabile per la famiglia Confcommercio e per una categoria alla quale Lore ha dato tanto”, aggiunge la presidente Anna Lapini.