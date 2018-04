Controlli anti terrorismo: decine di agenti in borghese ad Arezzo per feste e ponti

E’ stata una Pasqua di controlli serrati. Le disposizioni del ministero degli Interni sono chiare e la sicurezza urbana, anche ad Arezzo, deve sottostare a rigidi protocolli. Lo scorso fine settimana, nell’ambito dei servizi anti terrorismo, decine di agenti di polizia in borghese, hanno presidiato manifestazioni religiose e serate in discoteca, strade della Fiera e assembramenti pubblici.

Ormai dall’anno scorso la Giostra del Saracino prevede norme ferree per quanto riguarda le vie di fuga, la numerosità di forze dell’ordine e degli steward da impiegare per mantenere l’ordine pubblico. Da quest’anno anche i tradizionali carnevali della provincia sono stati investiti da regole restrittive e puntuali. E poi: fiere e mercati che vedono la costante presenza di mezzi pesanti, piazzati come barriera di possibili attentati.

Stamani in conferenza stampa, il questore di Arezzo Bruno Failla ha raccontato dei controlli straordinari durante la settimana di Pasqua in provincia di Arezzo. Agenti in borghese anti terrorismo hanno effettuato servizi mirati nel corso di manifestazioni pubbliche che vedevano la partecipazione di numerose persone, sia all’aperto che al chiuso. In momenti solenni come celebrazioni liturgiche, ma anche in occasioni di divertimento, come in una delle serate organizzate della discoteca Il Principe di via Newton, ad Arezzo.

E i controlli di questo tipo proseguiranno anche in vista delle prossime feste, sia con i poliziotti in borghese che con quelli in divisa. Ad esempio in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione d’Italia, e del fine settimana successivo che si protrarrà con il ponte fino a martedì 1° maggio, festa dei lavoratori.

@MattiaCialini