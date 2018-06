Una comunità in lutto per la morte di Lari. Il ricordo di Fausto Tenti e Catia Donnini

E’ una comunità che si è risvegliata con un sussulto, quella di Laterina Pergine Valdarno che si apprestava a chiamare alle urne i cittadini per eleggere il primo sindaco del comune unico dopo la fusione. Una brutta notizia ha cominciato a diffondersi dall’alba in poi, il candidato a sindaco della lista Sinistra per Laterina Pergine Valdarno, Giovanni Lari, è morto nella notte. Gli amici e i compagni di partito in lacrime, così come l’ultimo sindaco di Laterina, dove Lari abitava e dove da sempre aveva esercitato la sua passione politica, come segretario di Rifondazione, come assessore e adesso come candidato. Catia Donnini ricorda con la voce rotta l’amico Giovanni:

“E’ stato un grande amico, un buon compagno di viaggio, è stato assessore in giunta dal 26 maggio del 2014 fino al 2017, quando decise di uscire in occasione del referendum per la fusione con Pergine. Ma la nostra amicizia non è mai finita, anzi si è rafforzata. Siamo distrutti dal dolore per questa scomparsa, capitemi.”

Nella foto di copertina, Lari con i componenti della lista, tra cui il suo grande amico Fausto Tenti: