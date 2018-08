Comprano online smartphone e consolle: ma la merce non arriva. Due denunce per truffa

Ancora truffe online. Questa volta le vittime sono due casentinesi che, in due casi distinti, hanno acquistato apparecchiature elettroniche su internet e dopo aver pagato non hanno ricevuto nulla.

Sono stati i Carabinieri della stazione di Montevarchi, in seguito ad una serie di accertamenti, a denunciare dapprima un napoletano di 32 anni che aveva truffato un giovane della zona, poi un romano di 49 che ricevuto soldi senza inviare la merce.

Nel primo caso la somma pagata da un giovane per l’acquisto di una consolle 350 euro, nel secondo un giovane aveva speso 300 euro senza ricevere in cambio lo smartphone che aveva acquistato.

Resta valido l’appello dei militari dell’Arma a fare attenzione e acquistare solo su siti sicuri.