Colto da malore in auto: 51enne perde la vita. Il ricordo di Olmo e della Giostra dei Rioni

Non ce l’ha fatta ed morto subito dopo essere arrivato in ospedale.

Andrea Ansani, il 51enne che questa mattina è stato raggiunto dai soccorsi del 118 in via Chiari e trasferito in codice rosso al nosocomio cittadino.

L’uomo è stato trattato con massaggiatore automatico e poi portato in ospedale, in emodinamica.

Sconvolta la comunità di Olmo dove il 51enne viveva insieme alla moglie e ai suoi due figli.

Un uomo apprezzato e particolarmente attivo all’interno della vita del paese visto che, insieme alla moglie, partecipava alla Giostra dei Rioni, manifestazione cavalleresca che viene disputata ogni anno nella frazione di Arezzo.

La moglie infatti ricopre il ruolo di capitano per il rione de La Ripa e San Zeno e con lei e i propri figli, ogni edizione non faceva mancare il proprio supporto.

In lutto l’intera comunità aretina così come anche gli organizzatori della Giostra.