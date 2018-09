Coltellata dopo una lite in strada ad Arezzo: è grave. Trasferito a Siena

Un uomo è stato ferito al costato da una coltellata nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 settembre ad Arezzo. Il cruento episodio è accaduto al termine di una bagarre iniziata in centro, nei giardinetti di viale Michelangelo, pressi dei Bastioni. Protagonisti dello scontro alcuni stranieri, un gruppetto di 4 o 5 persone: la lite è poi proseguita fino in via Vittorio Veneto, a Saione.

Qualcuno ha tirato fuori un coltello e uno dei contendenti, nordafricano, è rimasto seriamente ferito: la lama è stata affondata e ha perforato il polmone della vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno poi trasferito la persona ferita al policlinico Le Scotte di Siena, in gravi condizioni.

Sull’episodio, svoltosi sotto l’occhio di alcuni testimoni, è adesso al vaglio degli inquirenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Arezzo, che ha aperto un’indagine per risalire all’identità delle persone che hanno preso parte allo scontro in strada e per attribuire le responsabilità dell’accaduto. Le indagini sono portate avanti assieme alla Polizia di Stato.

@MattiaCialini