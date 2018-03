Colpo al portavalori: DI Stazio ottiene i domiciliari, attesa per il processo

Ha ottenuto i domiciliari e potrà uscire dal carcere una volta arrivato il braccialetto elettronico.

Antonio Di Stazio, 60enne l’ex vigilante Securpol che rubò 4 milioni di oro, adesso potrebbe uscire dalla propria cella per continuare a scontare la pena presso la propria abitazione.

Nel frattempo è stato fissato per domani il processo di appello nel quale dovrebbe essere formalizzata la richiesta e ottenuto il nulla osta per richiedere la misura cautelare alternativa oltre che la riduzione di condanna.

Una vicenda che colpì profondamente l’Aretino visto che, della refurtiva non è mai stato trovata alcuna traccia. Secondo quanto testimoniato in un secondo momento dallo stesso Di Stazio, il furto sarebbe stato spinto da una condizione di lavoro massacrante fatta di turni estenuanti e di stipendi mai pagati.