Colpo al portavalori, ancora uno sconto di pena per Di Stazio: in Appello condanna ridotta a 3 anni e mezzo

La sua pena è stata ancora ridotta. Tre anni e sei mesi, dei quali buona parte già scontati: questa la condanna in Appello per Antonio di Stazio, il vigilante della Securpol accusato di aver messo a segno nel luglio del 2016 uno dei più clamorosi colpi ad un portavalori avvenuto nell’Aretino. Con il particolare che lui non era un rapinatore, ma si trovava al volante del mezzo.

Un nuovo sconto di pena dunque per il 61enne ex dipendente della Securpol che da nei giorni scorsi aveva ottenuto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico da scontare a Lucca.

Oggi per lui una nuova vittoria. Assistito dagli avvocati Daniela Paccoi di Perugia e Marco Treggi di Lucca ha visto ridurre la condanna di primo grado di 4 anni e mezzo in una di un anno più breve.

Da quasi due anni Di Stazio sta in silenzio: non ha mai rivelato che fine avesse fatto quel bottino da capogiro: quattro milioni di euro in metallo prezioso spariti nel nulla.